Гостаможслужба отмечает сокращение импорта мяса птицы

Глава Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК отмечает сокращение объемов импорта мяса птицы в первом полугодии 2010 г. и рост экспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, Украина потребляет около 30 тыс. тонн мяса птицы ежемесячно. В то же время, по сравнению с первым кварталом 2010 г., в Украине наблюдается рост экспорта мяса птицы с 4 до более 20 тыс. тонн. И.КАЛЕТНИК отметил, что украинские производители мяса птицы сегодня имеют свободный рынок для развития своих предприятий.

Кроме того, глава Гостаможслужбы сообщил о том, что до конца т.г. не предусматривается падение объемов импорта в целом. «Наоборот, мы видим активизацию по импорту, а особенно по экспорту нашими предприятиями», - говорит И.КАЛЕТНИК.