Кабмин уволил Томахина с должности замглавы Госкомзема

Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1420-р от 14 июля т.г.) уволил Михаила ТОМАХИНА с должности заместителя главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Распоряжение размещено на сайте парламента.

Согласно документу, М.ТОМАХИН уволен в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН, М.ТОХМАХИН был назначен на должность заместителя главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам 25 ноября 2009 года.

До этого М.ТОМАХИН занимал должность заместителя начальника управления секретариата Кабинета министров по земельным вопросам, заведующего сектором по вопросам реформирования земельных и имущественных вопросов.