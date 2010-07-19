На Тернопольщине реализация скота и птицы выросла на 23%

В Тернопольской области в январе-июне 2010 года реализация скота и птицы на убой сравнительно с аналогичным периодом 2009 года выросла увеличилась на 23,1% - до 5,706 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в частности реализация крупного рогатого скота в 1-м полугодии в области увеличилась на 19% - до 1,775 тыс. т, свиней - на 53,5% - до 3,455 тыс. т, при этом реализация птицы уменьшилась на 46,9% - до 467 т.

Объемы реализации молока в области в январе-июне т.г. выросли на 4,9% - до 15,567 тыс. т., яиц - на 10,1%, до 57,1 млн. шт.

Молоко аграрные предприятия в среднем продавали по 2,831 тыс. грн./т (на 47% дороже сравнительно с январем-июнем 2009 года), яйца – 437,8 грн. за тысячу штук (на 28,3% дороже). Тонну свинины в январе-июне 2010 г. в среднем реализовывали в области за 11,806 тыс. грн. (на 21,4% дешевле сравнительно со средней ценой января-июня прошлого года), тонну КРС – за 9,339 тыс. грн. (+8,6%), тонну птицы – за 6,299 тыс. грн. (-9,3%).