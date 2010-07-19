В Украине создадут Генеральную агропромышленную инспекцию?

Министерство аграрной политики предлагает создать Генеральную агропромышленную инспекцию.

Соответствующий проект постановления правительства обнародован на сайте Минагрополитики.

Согласно проекту постановления, инспекцию предлагают создать в составе Министерства аграрной политики как правительственный орган государственного управления на базе Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, Украинской государственной семенной инспекции, Украинской государственной помологично-ампелографичной инспекции, Главной государственной инспекции по карантину растений Украины, Главной государственной инспекции защиты растений, Государственного технологического центра охраны плодородия почв, которые прекращают свою деятельность, и Государственной инспекции по охране прав на сорта растений путем выделения ее из состава Государственной службы по охране прав на сорта растений.

Основной задачей инспекции будет осуществление государственного надзора за: качеством зерна и продуктов его переработки; качеством винодельческой продукции; соблюдением мер биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений и животных на предприятиях, в учреждениях и организациях агропромышленного комплекса; охраной труда в аграрном секторе экономики.

В объяснительной записке отмечается, что на сегодняшний день система инспекционного контроля аграрного сектора экономики полностью децентрализована, что практически делает невозможным проведение единой общегосударственной политики в этой системе, вызывает распыленность функций и полномочий разных служб, следствием чего является повышение коррупционных рисков в сфере контроля, неэффективное использование государственного имущества и бюджетных средств. Создание Генеральной агропромышленной инспекции должно способствовать оптимизации работы контрольно-инспекционных органов.