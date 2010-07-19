В Сумской обл. увеличился объем производства сельхозпродукции
18:37, 19 июля 2010Агро
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На 3% в І полугодии
В Сумской области в І полугодии текущего года объем производства сельхозпродукции увеличился на 3%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 507 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.
Сообщается, что при этом в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности выпуск продукции уменьшился на 2%, в хозяйствах населения – на 3,3%.
Удельный вес производства валовой продукции Сумской области во всеукраинском масштабе составляет 2,2%.
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