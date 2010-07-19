В Сумской обл. увеличился объем производства сельхозпродукции

В Сумской области в І полугодии текущего года объем производства сельхозпродукции увеличился на 3%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 507 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Сообщается, что при этом в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности выпуск продукции уменьшился на 2%, в хозяйствах населения – на 3,3%.

Удельный вес производства валовой продукции Сумской области во всеукраинском масштабе составляет 2,2%.