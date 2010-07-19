В Закарпатье сократились объемы производства продукции животноводства

В Закарпатье в I полугодии этого года объемы производства продукции животноводства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократились на 3,9%, в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях — на 36,9%, в хозяйствах населения - на 2,1%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Закарпатской области.

По данным облстата, на начало июля т.г. население региона содержало 97% общего числа поголовья КРС (на уровне прошлого года), в т.ч. коров - 97,9% (98%). Свиней население содержало 90,4% (91,8%), овец и коз - 85,7% (84,2%), птицы всех видов - 95,6% ( 87%).

За январь-июнь 2010 г. объем реализации скота и птицы на убой в аграрных предприятиях (кроме малых) составил 43,1% показателя соответствующего периода прошлого года. В структуре реализации животных на убой доля птицы составляла 0,7%, тогда как в прошлом году - 57,2%, свиней - 81,9% против 31,7% в прошлогоднем периоде, крупного рогатого скота - 12,4% против 9,8%.