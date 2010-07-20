С/х предприятия Винницкой обл. сократили реализацию зерновых на 57%

В январе-июне 2010 года реализация зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственными предприятиями Винницкой области сократилась на 57%, или 375,14 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 283 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.

В частности, за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 138,2 тыс. тонн пшеницы, что на 61,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года; ячменя – сократили на 14,1% – до 72,8 тыс. тонн; кукурузы – на 74,7% – до 48,3 тыс. тонн. В то же время возросла реализация ржи на 15,9% – до 10,1 тыс. тонн.

В январе-июне цена зерновых и зернобобовых культур, которые реализуются сельхозпредприятиями области, возросла на 31%, или на 225,7 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 953,6 грн. за 1 тонну. Цена реализации пшеницы возросла на 30,4% - до 952,7 грн.; ржи – на 11,6% - до 660,9 грн. за 1 тонну; ячменя – на 8% – до 780,2 грн. за 1 тонну; цена реализации кукурузы возросла на 65% – до 1136,4 грн. за 1 тонну.