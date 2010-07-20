В Херсонской обл. уборочную планируют завершить до 26 июля

В Херсонской области уборку ранних зерновых планируют завершить до 26 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, такую задачу поставил губернатор Николай КОСТЯК в ходе селекторного совещания с главами райгосадминистраций и мэрами городов области.

Согласно сообщению, Н.КОСТЯК обеспокоен ходом уборочной кампании, поскольку погодные условия не только мешают жатве, но и могут привести к порче урожая.

По итогам совещания решено провести инвентаризацию урожая, установить площадь погибших посевов, количество проросшего зерна, внести предложения по реализации зерна, а также сформировать в районах области трехмесячный запас зерна.

Всего под урожай 2010 года в регионе засеяно 1 млн. 370,7 тыс. га, в т.ч. 828,3 тыс. га – сельхозпредприятиями, 524,4 тыс. га – индивидуальными хозяйствами.

Из-за сложных погодных условий зимой погибли посевы на площади 40,8 тыс. га. Ранние зерновые нужно собрать на площади 664,4 тыс. га, что на 42,1 тыс. га меньше, чем в 2009 году.