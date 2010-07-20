На Прикарпатье ущерб от наводнения превысил 990 млн. грн.

На Прикарпатье убытки от наводнения составляют 992 млн. 296 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Василий ПЛАВЮК сегодня на заседании Совета социально-экономического развития региона, борьбы с коррупцией и преступностью.

По его словам, в настоящее время самой большой проблемой являются «оползни практически во всех районах области».

В.ПАВЛЮК сообщил, что на сегодняшний день в Верховинском районе произошли оползни, которые отрезали от мира 5 населенных пунктов. По его словам, в результате оползней оборваны провода высоковольтной линии электропередач на пастбищем, где паслись коровы, и от поражения током десять из них погибло. Он также отметил, что в настоящее время в области зафиксированы 38 оползневых процессов, но людей в тех местностях не нужно отселять.

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК поддержал предложение требовать от организаций, задействованных в ликвидации последствий стихии, «договоры-гарантии на выполненные работы», чтобы они несли ответственность.

Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье в результате наводнения разрушены и повреждены 272 моста на автомобильных дорогах и 251 пешеходный мост, 936,4 км автомобильных дорог. Размыты 355 км берегов рек, 40,3 км дамб и 77,7 км берегоукреплений. Подтоплены 4196 жилых домов, 19581 приусадебный участок и посевы на общей площади 15978 га. Повреждены водозаборные сооружения в Калуше, Ивано-Франковске, Долине, Надворной, Коломые и поселке Верховина.