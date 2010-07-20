В Тернопольской обл. запасы зерна сократились на 8,3%

В Тернопольской области запасы зерна на предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, и в сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 1 июля 2010 года по сравнению с 1 июля 2009 года уменьшились на 8,3% и составили 182,6 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, из общего запаса зерна запасы пшеницы увеличились на 21% - до 129,8 тыс. т.

Непосредственно в аграрных предприятиях области было в наличии 61,7 тыс. т зерна (на 44,6% меньше против 1 июля 2009 года).

В среднем одно сельскохозяйственное предприятие на 1 июля 2010 года имело в остатках 160 т зерна (на 1 июля 2009 года – 276 т).

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия на 1 июля 2010 года имели в наличии 1 тыс. т подсолнечника, 0,5 тыс. т рапса и 0,6 тыс. т сои.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-июне 2010 года составляла 1,001 тыс. грн. за 1 т. В целом зерно закупали у товаропроизводителей по цене на 32,3% выше, чем в январе-июне 2009 года. По сравнению с январем-июнем 2009 года подорожали все виды зерновых культур, кроме овса.