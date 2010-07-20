В Винницкой обл. реализация скота и птицы упала на 8,2%

На перерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-июне 2010 года от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей поступило 13,6 тыс. тонн живого веса скота и птицы, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, также за отчетный период на перерабатывающие предприятия области поступило 220,8 тыс. тонн молока и молочных продуктов, что на 0,5% меньше, чем за І полугодие 2009 года.

Кроме того, перерабатывающие предприятия использовали для переработки 6,3 тыс. тонн собственного выращенного скота и птицы, что на 1% больше, чем за январь-июнь 2009 года.

На давальческих началах поступило 254 тонны молока, тогда как в первом полугодии 2009 года таких поступлений не было.