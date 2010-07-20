В АРК запасы зерна уменьшились на 55%

В Крыму по состоянию на 1 июля 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 223,2 тыс. тонн зерна, что на 55,2% меньше против 1 июля 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе количество пшеницы уменьшилось на 57,2% и составило 70,6 тыс. тонн, ячменя - на 51,8% до 133,6 тыс. тонн, кукурузы - на 76,8% до 9,8 тыс. тонн.

Из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 128,7 тыс. тонн (на 37,9% меньше против 1 июля 2009 г.), в том числе 31,5 тыс. тонн пшеницы, 79,5 тыс. тонн ячменя, 9,7 тыс. тонн кукурузы.

Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 94,5 тыс. тонн зерна, в том числе зернохранилища - 86,4 тыс. тонн.

Кроме того, к началу июля запасы семян подсолнечника составили 0,2 тыс. тонн, что на 93,7% меньше, чем на 1 июля 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму по состоянию на 1 июня 2010 г. запасы зерна составили 150,8 тыс. тонн, что на 46,3% меньше против 1 июня 2009 г.