В АРК реализация зерновых сократилась на 41%

Сельскохозяйственные предприятия Крыма (кроме малых) в январе-июне 2010 года реализовали по всем направлениям 106,6 тыс. тонн зерновых культур, что на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, пшеницы реализовано 37,5 тыс. тонн (на 62,8% меньше), ячменя – 51,8 тыс. тонн (-11,1%), кукурузы – 255 тонн (-80,9%).

Средняя цена реализации зерновых культур сельхозпредприятиями в январе-июне т.г. составила 1033,3 грн. за тонну, что на 0,3% больше, чем в І полугодии 2009 года.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали при закупках предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 1097,4 грн. за тонну, в том числе пшеницы – 1072,2 грн./т против 1057,5 грн./т и 898,6 грн./т соответственно в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2010 года сельхозпредприятия Крыма реализовали по всем направлениям 78 тыс. тонн зерновых культур, что на 45,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.