В Украину по квоте ввезено 112,7 тыс.т тростникового сахара-сырца

В Украину с начала года по квоте ввезено 112,747 тыс. тонн тростникового сахара-сырца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля т.г. Минэкономики выдало лицензий на импорт в целом 232,47 тыс. тонн сахара-сырца. Неиспользованными остались 8 действующих лицензий на почти 118,184 тыс. тонн.

Сообщается также, что сахарные заводы активно принимают сахарное сырье на переработку.

По данным Министерства аграрной политики, на 1 июля т.г. переработано 114,332 тыс. тонн сахарного сырья и выпущено 110, 026 тыс. тонн белого сахара.

Как сообщал УНИАН, в связи со вступлением Украины во Всемирную организацию торговли установлена тарифная квота на ввоз тростникового сахара-сырца по ставке ввозной пошлины 2%. Объем тарифной квоты в 2010 году составляет 267,8 тыс. тонн.