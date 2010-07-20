МинАП понизил прогноз экспорта зерна до 16 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует экспорт зерна в текущем маркетинговом году в объеме около 16 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы планируем экспорт зерна около 16 млн. тонн», – сказал министр.

В частности, он отметил, что экспорт пшеницы ожидается в объеме 6,7 млн. тонн, в том числе 3 млн. тонн продовольственной, кукурузы – 5 млн. тонн, ячменя – 3,7 млн. тонн, других культур – 0,5 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу вице-премьер-министра Украины Виктора СЛАУТЫ, Украина в 2010-2011 маркетинговом году может экспортировать 18 млн. тонн зерна. При этом он отметил, что изменится структура экспорта – возрастет экспорт кукурузы и сократится экспорт пшеницы.

Ранее, 24 июня, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Министерство аграрной политики снизило прогноз экспорта зерна в 2010-2011 МГ до 21 млн. тонн. По его словам, прогноз снижен в связи с большими остатками зерна в Украине, а также в Российской Федерации. Он также сообщил, что в Украине на начало нового маркетингового года переходящие остатки зерна составляют около 6 млн. тонн, а в России – около 13 млн. тонн.

Справка УНИАН. Украина в 2009-2010 МГ экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.