В Украине дорожает зерно

В Украине отмечается рост цен на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на селекторном совещании министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что рост цен обусловлен повышением цен на зерно на мировом рынке. «Падение цен в июне сменилось в последние три недели ростом», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также министр сообщил, что за последние три недели экспортные цены на пшеницу и ячмень выросли на 15-20 долл. за тонну. При этом он высказал предположение, что тенденция роста цен сохранится.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, нынешние цены на пшеницу выше прошлогодних на 15-20%, а на ячмень – на 7-8%.