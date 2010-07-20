Аграрный фонд и «Хлеб Украины» закупят 4,5 млн.т зерна?

В Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что Аграрный фонд и ГАК «Хлеб Украины» смогут закупить до 4,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на селекторном совещании министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы предполагаем, что Аграрный фонд и ГАК «Хлеб Украины» смогут купить на внутреннем рынке 4-4,5 млн. тонн зерна», – сказал министр.

При этом он отметил, что для закупки зерна МинАП намерено привлечь средства от размещения ОВГЗ на сумму 5 млрд. грн. Выпуск облигаций планируется провести в начале августа.