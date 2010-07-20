Аграрный фонд закупит 300 тыс.т свекловичного сахара

Министерство аграрной политики Украины рассчитывает, что Аграрный фонд закупит 300 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Планируется, что Аграрный фонд выйдет на рынок и закупит около 300 тыс. тонн сахара, чтобы не было снижения цены», - сказал министр.

Он отметил, что в текущем году Украина увеличила площади посева сахарной свеклы до 503 тыс. га, и это позволит произвести из свеклы 2-2,2 млн. тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики прогнозирует перепроизводство сахара в Украине в 2010-2011 маркетинговом году на 400-500 тыс. тонн.

По данным министерства, в текущем году посевные площади под сахарной свеклой составили 488 тыс. га, что в 1,5 раз выше показателя прошлого года.