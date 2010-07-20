Присяжнюк: Беларусь злоупотребляет возможностями

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что Беларусь злоупотребляет своими возможностями по экспорту сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По данным министра, с начала маркетингового года (с сентября 2009 года – УНИАН) Украина импортировала из Беларуси более 150 тыс. тонн сахара, половина которого была произведена из сахарного тростника.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины намерено инициировать изъятие сахара из режима свободной торговли с Беларусью. Соответствующее решение было принято на совещании относительно ситуации на рынке сахара.