Технические культуры находятся в хорошем состоянии

Вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА отметил, что состояние посевов технических сельскохозяйственных культур хорошее, несмотря на сложные погодные условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Этот блок технических культур в прекрасном состоянии и потенциал урожая очень хороший», – сказал В.СЛАУТА

Он отметил, что на сегодняшний день состояние сахарной свеклы на 30% лучшее, чем в прошлом году, а состояние кукурузы и подсолнечника – идеальное.