Завтра в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 18-23°, на побережье морей до 26°; днем 29-34°, в восточных и южных областях местами 35-38°, на западе 25-30°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные сливы, на остальной территории отдельные грозовые дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град.

В Киевской области в среду ожидается жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 29-34°. В отдельных районах грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. В Киеве температура ночью 21-23°, днем 32-34°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 28°.