Nemiroff пытается продать акции для выхода на новые рынки

Эксперты не исключают, что компания Nemiroff пытается продать свои акции с целью выхода на новые рынки сбыта.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В институте отмечают, что в феврале 2010 года владельцы одного из крупнейших мировых производителей водки, украинской компании Nemiroff, заявили о намерении продать свои акции (приблизительно 70%). По данным института, сегодня ведутся активные переговоры о покупке компании Nemiroff, в которых участвуют представители российского бизнеса, западноевропейские и американские компании. Ожидается, отмечают в Институте Горшенина, что в ближайшем будущем владельцы компании Nemiroff объявят о продаже своих акций одной из компаний-интересантов. В связи с этим, Институт Горшенина провел экспертный опрос о том, что побудило владельцев компании принять решение продать свои доли, объединение с какими компаниями принесет украинскому производителю водки наибольшую прибыль, а также, что ожидает украинских производителей алкоголя в будущем.

Так, вице-президент инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании Dragon Capital Михаил ГРАНЧАК считает, что акционеры компании Nemiroff, которые приняли решение продать свои доли, руководствовались различными мотивами. «Для одних это перспективы дальнейшего развития в секторе, а другие уже реализовали себя, и им нужны средства для расширения других собственных бизнесов», - сказал М.ГРАНЧАК.

По мнению эксперта, Nemiroff может быть интересен многим водочным компаниям. «Польская компания CEDC ориентируется на восточноевропейские водочные рынки. Украина – это «белое пятно» у них на карте. Да, официально они отказались участвовать в покупке холдинга, объяснив это тем, что цена компании слишком высока, и они используют сэкономленные средства на развитие существующего бизнеса. Но им необходимо присутствие в Украине. Возможно, этот отказ был психологической атакой, и они ожидают снижения стоимости холдинга», - отметил эксперт. По его словам, компания Stock Spirits чем-то похожа на СЕDС по географии продаж и, возможно, будет заинтересована в покупке.

«Для «Русского стандарта» покупка Nemiroff - это возможность дополнить свой портфель торговых марок, так как бренды Nemiroff и «Русский стандарт» продаются в разных ценовых сегментах. Интерес со стороны Pernod Ricard (их бренд Absolut достаточно популярен в Восточной Европе) и Brown Forman (бренд Finlandia), скорее всего, объясняется желанием укрепить позиции на емких водочных рынках Украины и России, на которые приходится львиная доля продаж бренда Nemiroff», - сказал М.ГРАНЧАК.

По мнению аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Руслана ПОТЛАВСКОГО, наиболее вероятными претендентами на покупку компании Nemiroff являются «Русский стандарт» и CEDC, несмотря на отказ последнего от участия в переговорах. «Выгода будет заключаться в усилении рыночных позиций в России, а также это выход на новый рынок сбыта – Украину», - сказал Р.ПОЛТАВСКИЙ.

Директор инвестиционно-банковского департамента инвестиционной группы «Сократ» Владимир КЛИМЕНКО, в свою очередь, полагает, что наибольший синергетический эффект компания Nemiroff получит в случае продажи ее CEDC или Pernod Ricard. «Эти компании имеют очень сильные позиции на европейских рынках, а Nemiroff - на украинском. Синергия будет заключаться в том, что продукция Nemiroff будет продаваться по каналам продаж покупателя, а продукция покупателя будет продаваться по хорошо налаженным каналам Nemiroff в Украине», - считает В.КЛИМЕНКО.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим ДРОБЕЗ (Москва) считает, что лишь российская компания «Русский стандарт» может обеспечить реальное развитие компании Nemiroff. «Сегодня развитие бренда Nemiroff связано, в первую очередь, не с украинским или российским, а только с мировым рынком. Все, что бренд Nemiroff мог занять в России, Украине и странах СНГ, он уже занял. Ему нужно, чтобы компания, которая его купит, занималась его развитием. Ни одна зарубежная компания, кроме «Русского стандарта», заниматься этим не будет. Европейские и американские компании, в первую очередь, интересуют украинские и российские рынки. Nemiroff и «Русский стандарт» могли бы составить великолепный дуэт двух брендов, харизматичных, интересных и способных навести очень серьезный шорох на мировом водочном рынке», - убежден В.ДРОБЕЗ.

В то же время эксперт считает, что для украинских и российских производителей единственной перспективой развития является экспорт продукции на мировые рынки алкоголя. «Российский и украинский рынки идут сегодня по пути повышения ставки акциза. Соответственно, растет потребление более дешевой, нелегально произведенной алкогольной продукции. Однако государство интересует не соотношение легального и нелегального рынка, а возможность получения валютных кредитов от международных фондов, а это сопряжено с их рекомендациями по повышению ставки акцизов», - отметил эксперт.

«Поэтому единственный выход для украинских и российских производителей водки – это внешний рынок», - сказал В.ДРОБЕЗ.