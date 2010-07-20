В Днепропетровской обл. намолочено 1,25 млн. тонн зерновых

Аграрии Днепропетровской области по состоянию на 20 июля намолотили 1,25 млн. тонн зерновых культур. Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации Василий ПРИХОДЬКО.

По его словам, зерновые убраны с площадей 509 тыс. га, что составляет 58% от засеянных площадей (874 тыс. га). Средняя урожайность зерновых составляет 24,6 центнера с гектара.

В. ПРИХОДЬКО отметил, что ранее составленный график уборки зерновых в регионе был скорректирован из-за неблагоприятных погодних русловий – с 21 июня по 15 июля в Днепропетровской области выпала тройная норма осадков.

В. ПРИХОДЬКО прогнозирует, что потери зерновых будут минимальными и в регионе будет собрано порядка 2,2 млн. тонн зерна.

Ранее было завлено, что Днепропетровкая область в 2010 г. планирует собрать 2,2-2,3 млн. тонн зерновых.