В Кировоградской области запасы кормов сократились на 14%

На сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) запасы кормов всех видов на 1 июля 2010 года составили 24,5 тыс. тонн, что на 13,9% меньше, чем на 1 июля 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в частности, запасы концентрированных кормов составили 10,8 тыс. тонн, что на 27,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось 3,2 центнера кормов всех видов (в январе-июне 2009 году – 4,1 ц), в том числе концентрированных – 1,4 центнера (в 2009 году – 2,2 ц).