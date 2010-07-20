Украина в январе-июне сократила вылов рыбы и водных ресурсов

Украина в январе-июне т.г. сократила вылов рыбы и других водных живых ресурсов на 13,3% против аналогичного периода 2009 года – до 94,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В том числе вылов рыбы увеличился на 1,5% по сравнению с январем-июнем 2009 г. и составил 91,9 тыс. тонн (97,1% от общего объема).

Объем добычи других водных живых ресурсов в Украине в 1-м полугодии 2010 г. составил 17,1% от показателя января-июня 2009 г. – всего 2,7 тыс. тонн.