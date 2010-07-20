Завод «Червона Зирка» увеличил реализацию сельхозтехники

ОАО «Червона Зирка» (Кировоград) в январе-июне 2010 года увеличило реализацию сельхозтехники почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2455 единиц (в І полугодии 2009 года – 1236 единиц).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно предоставленной информации, в Украине было реализовано 932 единицы техники, в России экспортировано 1200 единиц, в другие страны – 323. Доля экспорта составила 62%.

Всего в январе-июне 2010 года было выпущено 1414 единиц техники (в январе-июне 2009 года – 265 единиц).

Выручка от реализации продукции без НДС за 6 месяцев 2010 года составила 96,5 млн. грн. (за 6 месяцев 2009 года – 51,4 млн. грн.). Количество уплаченных налогов и сборов также увеличилось до 14,8 млн. грн. (за 6 месяцев 2009 года – 11,6 млн. грн.).

Объем капитальных инвестиций в производство за счет собственных средств ОАО «Червона Зирка» в январе-июне 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 6,5 раза и составил 16,1 млн. грн. (в январе-июне 2009 года – 2,5 млн. грн.).

Справка УНИАН. ОАО «Червона Зирка» входит в структуру ЗАО «Эльворти ГРУП» вместе с такими предприятиями, как ОАО «Грунтопосевмаш» (Кировоград) и ЗАО «Белинсксельмаш» (Пенза, Российская Федерация).

Завод является ведущим предприятием по производству посевной техники на постсоветском пространстве. Его доля рынка в СНГ составляет около 45%.