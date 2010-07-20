В Кировоградской области выросла реализация скота и птицы

В Кировоградской области реализация скота и птицы в живом весе за январь-июнь 2010 года увеличилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила 7,5 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, поставки молока и молочных продуктов за отчетный период возросли на 4,9% – до 12,2 тыс. тонн.

Доля хозяйств населения в общем объеме закупок перерабатывающими предприятиями в январе-июне 2010 года сократилась с 15,4% до 10,5%, молока – увеличилась с 77,9% до 79,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Средняя закупочная цена скота и птицы (в живом весе) в январе-июне т.г. составила 11 тыс. 312,3 грн. за тонну, молока и молочных продуктов – 2 тыс. 208,5 грн. за тонну (по Украине – соответственно 10 тыс. 922,1 грн./т и 2 тыс. 387,4 грн./т).