«Бердянские жатки» завершили І полугодие с прибылью 1 млн. грн.

ОАО «Бердянские жатки» (Бердянск, Запорожская обл.) завершило январь-июнь 2010 года с чистой прибылью 1 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистый убыток предприятия составил 1,437 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. «Бердянские жатки» увеличили чистый доход на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 8,281 млн. грн., а также увеличили валовой доход (выручку) от реализации на 6,9% – до 8,449 млн. грн.

Справка УНИАН. OАО «Бердянские жатки» – завод-производитель сельскохозяйственной техники для уборки зерновых и зернобобовых культур: жаток валковых семейства навесных и прицепных.

Предприятие производит 7 базовых моделей зерновых жаток, платформы-подборщики, приспособления для уборки подсолнечника и их модификации.

По итогам 2009 года «Бердянские жатки» получили чистый убыток в размере 0,737 млн. грн., тогда как в 2008 году чистая прибыль предприятия составила 0,837 млн. грн.