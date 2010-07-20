В Кировоградской обл. увеличилась реализация сельхозпродукции

В Кировоградской области общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в январе-июне 2010 года увеличился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, реализации продуктов растениеводства увеличилась на 15,4%, животноводства – на 37,5%.

Доля растительной продукции в общем объеме реализованного товара составила 86,8%, животной – 13,2% (в январе-июле 2009 года – соответственно 88,6% и 11,4%).

Аграрные предприятия области за указанный период реализовали 411,3 тыс. тонн зерновых культур, в том числе 138,1 тыс. тонн пшеницы, 150,8 тыс. тонн ячменя, 140,5 тыс. тонн семян подсолнечника, 28,7 тыс. тонн сои, 2,5 тыс. тонн рапса, 1,4 тыс. тонн овощей, 5 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 17,5 тыс. тонн молока и молочных продуктов, 76,8 млн. штук яиц.

По сравнению с январем-июнем 2009 года объем реализации зерновых культур сократился на 24,7%, в том числе пшеницы – в 1,8 раза, семян подсолнечника – на 11,9%, рапса – в 3,6 раза, овощей – на 19,2%.

В то же время увеличилась реализация ячменя – в 1,8 раза, сои – в 1,5 раза, скота и птицы – на 20,5%, молока и молочных продуктов – на 1,5%, яиц – на 0,7%.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-июне 2010 года выросли на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продукции животноводства – на 25%.