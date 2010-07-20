Убытки аграриев Кировоградской области составили 120 млн. грн.

Сложные погодные условия во время уборочной кампании в Кировоградской области нанесли убытки сельскому хозяйству в сумме 120 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании у губернатора сообщили начальник Главного управления агропромышленного развития областной администрации Иван ВЛАДОВ.

По его словам, ветер, дождь и град повредили 42 тыс. га всех видов сельскохозяйственных культур нового урожая.

И.ВЛАДОВ отметил, что в условиях стабильной погоды уборка ранних зерновых в области продлится еще около 10 дней.

Сегодня к завершению приближается уборка озимого ячменя – скошено 90% всех посевов (урожайность – 24,2 ц/га). Также убрано 40% урожая гороха, 19% озимой пшеницы, 3% озимой ржи, 25% ранних зерновых.