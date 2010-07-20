В Херсонской обл. снижен прогноз валового сбора ранних зерновых

Валовой сбор ранних зерновых в Херсонской области в 2010 г прогнозируется на уровне 1,5 млн тонн вместо прогнозированных ранее 1,83 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК.

По его словам, это связано с низкой урожайностью вследствие обильных осадков, прошедших в области в июне – июле.

"Жатва в Херсонской области очень тяжелая, как никогда. Мы сегодня около 60% обмолотили зерна, средняя урожайность 21,3 ц/га, при базовой урожайности 24,5 ц/га

Согласно программе социально-экономического развития области, мы должны собрать 1,83 млн тонн зерновых. Хотя вне программы мы планку ставили для себя 2 млн тонн собрать, но все это погодные условия», - сказал он.

Н.КОСТЯК также отметил, что яровой ячмень, которого в этом году было посеяно 180 тыс. га, практически не дает урожайности - 11 ц/га. «Но мы планируем, что при всех этих проблемах 1,5 млн тонн Херсонщина все-таки соберет. Буквально на этой неделе мы будем отчитываться, что собран первый миллион", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2010 г в Херсонской области ранние зерновые предполагают собрать на площади 664,4 тыс. га, что на 42,1 тыс. га меньше, чем в 2009 г.

Уборку планируется завершить до 26 июля.