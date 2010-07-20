Минприроды за государственное регулирование продукции с ГМО

В Министерстве охраны окружающей природной среды заявляют о неотложной необходимости внедрения государственной системы биологической безопасности обращения с генетически модифицированными организмами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве.

”Риски использования и широкого применения ГМО очевидны. Среди них – возникновение аллергических реакций, формирование устойчивости организма к антибиотикам, бесконтрольное распространение трансгенов в природе, что несет угрозу биологическому разнообразию планеты и жесткую экономическую зависимость фермерства от транснациональных корпораций”, – заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО.

По убеждению эксперта, “несмотря на то, что защитники ГМО убеждают, что трансгены дешевы, имеют высокую урожайность, устойчивы к воздействию климатических изменений и вирусов, на сегодня не существует научно достоверной информации о безопасности ГМО для здоровья человека и окружающей природной среды”.

Специалисты Минприроды также заявляют, что на сегодня угроза для продовольственной безопасности от использования ГМО-растений заключается в снижении разнообразия традиционных сортов растений и пород животных, сокращении их видового разнообразия, истощении и нарушении естественного плодородия почв.

Масштабы исследований и сфера применения ГМО растут из года в год, что требует создания национальных систем биобезопасности с целью предотвращения их неконтролированного распространения и использования, подчеркивают в Минприроды.

Как пример, многие страны, в том числе Европейского Союза, Восточной Европы, Россия, США, многие страны Азии, Африки и Латинской Америки уже внедрили государственное регулирование генетически модифицированной продукции.

“В Украине отсутствует эффективная государственная система биобезопасности обращения с ГМО, в частности, отсутствует развитая законодательная база системы биобезопасности, поэтому наблюдается несанкционированное проникновение ГМО на территорию государства и дальнейшее их неконтролированное распространение. В нашем государстве не существует единого государственного органа, который бы координировал все вопросы, связанные с применением ГМО. Ведомственная несогласованность наносит вред интересам государства”, - говорится в заявления Минприроды.

*** Впервые коммерческое использование генетически измененных семян было внедрено в США в 1996 году, когда была высеяна соя, устойчивая к определенному гербициду.

Страны-лидеры по культивированию ГМ-культур – США, Аргентина, Бразилия и Канада, среди стран Востока – Китай и Индия.

По всему миру генетически модифицированные растения выращивают на территории более 115 млн. га.

Относительно применения полученной с использованием генетически модифицированного растительного сырья продукции в каждой стране существуют свои законы и разрешительные подходы.