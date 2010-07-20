Аграрии Луганщины уже убрали 45% ранних зерновых

По данным Главного управления агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации, по состоянию на 20 июля 2010 года сельскохозяйственные предприятия области обмолотили 171,4 тыс. га ранних зерновых, что составляет 45% от плана.

Намолочено 411,8 тыс. тонн при средней урожайности 24 ц/га. В том числе озимой пшеницы обмолочено 136,4 тыс. га, или 54%. Намолот составил 348,4 тыс. тонн при средней урожайности 25,5 ц/га.

Лидерами по уборке ранних зерновых являются Краснодонский, Беловодский и Новопсковский районы. Там обмолочено 71%, 69% и 66% намеченных площадей соответственно.

Наивысшая урожайность ранних зерновых зафиксирована в Свердловском (31,3 ц/га), Беловодском (30,1 ц/га) и Славяносербском (28,3 ц/га) районах.

Что касается уборки озимой пшеницы, то здесь также лидируют агропредприятия Краснодонского (82%) и Беловодского (79%) районов. На третьей позиции сельхозпредприятия Белокуракинского района: там обмолочено 78% площадей.

Самая высокая урожайность озимой пшеницы отмечена в Свердловском (32,6 ц/га), Беловодском (32,1 ц/га) и Лутугинском (29,5 ц/га) районах.