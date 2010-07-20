Госпотребстандарт готовит Каталог некачественной продукции

Госпотребстандарт Украины в сентябре презентует Каталог некачественной продукции и недобросовестных производителей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, об этом заявил председатель Госпотребстандарта Олег ПОВОЛОЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что сейчас разрабатывается формат такого реестра. В нем будут разделы, посвященные товарам детского питания, продукции, которая содержит ГМО, и другие.

"Эти данные будут регулярно публиковаться на веб-портале Госпотребстандарта, в профильных и общенациональных СМИ. Потому мы просим представителей масс-медиа принять активное участие в информировании населения о некачественных и опасных товарах. Таким образом, мы совместно будем формировать культуру потребления», – сказал О.ПОВОЛОЦКИЙ.

Он отметил, что инициатива создания Каталога объявлена в рамках новой системы подходов к работе Госпотребстандарта.