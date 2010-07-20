В России намолочено свыше 20 млн. тонн зерна

В России на 20 июля намолочено свыше 20 млн. тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщили в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

«Намолочено 21 млн. тонн зерна (на 715,3 тыс. тонн больше, чем в 2009 г.). Урожайность составляет 28,1 ц/га против 31,1 ц/га в 2009 году», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 20 июля 2010 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,5 млн. га (или 17,1% к прогнозу), что на 1 млн. га больше уровня 2009 года.

По информации ведомства, пшеница обмолочена с площади более 5,1 млн. га, что на 0,2 млн. га больше 2009 года. Намолочено около 15 млн. тонн зерна. Урожайность составляет 28,9 ц/га.

Ячмень обмолочен с площади 0,7 млн. га, что на 80,2 тыс. га больше 2009 года. Намолочено более 2,1 млн. тонн зерна. Урожайность составляет 32,4 ц/га.

Хозяйства Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи и Кабардино-Балкарии продолжают уборку озимого рапса. В целом по Российской Федерации обмолочено 137 тыс. га посевов, что на 76 тыс. га больше прошлого года, намолочено 263 тыс. тонн маслосемян рапса (на 170 тыс. т больше 2009 г.) при урожайности 19 ц/га (в 2009 году — 15 ц/га).

В тоже время сообщается, что из-за засухи чрезвычайная ситуация объявлена в 23 субъектах Российской Федерации — Оренбургской, Саратовской Самарской, Воронежской, Челябинской, Волгоградской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Тамбовской, Кировской, Курганской, Астраханской, Белгородской, Рязанской областях, Башкортостане, Татарстане, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Калмыкии, Марий Эл, Забайкальском крае.