Агропромхолдинг "Астарта-Киев" ввел в эксплуатацию элеватор в Винницкой области. Об этом сказано в сообщении "Астарта-Киев", которым располагает УНИАН.

20 июля в г. Хмельник (Винницкая обл.) состоялось торжественное открытие нового современного элеватора регионального объединения "Хмельницкое" агропромхолдинга "Астарта-Киев".

Проектная мощность элеватора составляет 50 тыс. тонн. Мощность транспортных линий - 200 тонн в час. Инвестиции в строительство составили 45 млн. грн.

Генеральный директор агропромхолдинга "Астарта-Киев" Виктор ИВАНЧИК отметил, что только что открытый элеватор в Хмельнике позволит оптимизировать расходы, снизить потери при транспортировке и в целом повысить эффективность работы зернового направления холдинга в Винницком регионе.

В церемонии открытия приняли участие представители органов власти, строительных компаний и финансовых учреждений, а также партнеры холдинга.

Справка УНИАН. "Астарта-Киев" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО АФ "им. Довженко" и ООО "Добробут "; один в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и один в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".