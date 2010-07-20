Аграрии Крыма планируют завершить уборку зерновых к 1 августа

По словам министра аграрной политики Крыма Анатолия КОРНЕЙЧУКА, уборочные работы в автономии должны быть завершены до 1 августа.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

Как отметил А.КОРНЕЙЧУК, Крым приступил к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур 15 июня. Уборку планировалось закончить до 20 июля, однако из-за значительных осадков темпы уборки снизились. По состоянию на 20 июля в Крыму собрано 982 тыс. тонн зерна нового урожая, из них пшеницы - 368 тыс. тонн, обмолочено ранние зерновые и зернобобовые культуры на 72% от запланированной площади 650 тыс. га. В этом году планируется намолотить около 1 млн. 350 тонн пшеницы.

"Мы призываем товаропроизводителей не спешить с продажей зерна в связи с тенденцией к повышению цен на мировых биржах. Нужно продавать только то зерно, которое необходимо для проведения текущих работ" - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2010 г. в Крыму хозяйствами всех категорий зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены и обмолочены на площади 120,6 тыс. га, что на 48,8% (на 115,0 тыс. га) меньше, чем к началу июля 2009 г.

При этом намолочено 263,2 тыс. тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 51% меньше.