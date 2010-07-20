В Запорожской обл. существенно снизился класс ранних зерновых

В Запорожской области неблагоприятные погодны условия привели к существенному снижению класса ранних зерновых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, со ссылкой на замгубернатора Геннадия ФУКСА, за май-июнь и первую половину июля на территории региона выпало от 130 до 230 мм осадков, что в 3-4 раза превышает среднюю многолетнюю норму.

"Такие погодные условия повлияли не только на график уборочной кампании, но и крайне негативно отразились на качестве озимой пшеницы: сегодня на хлебоприемные пункты области поступило всего 162 тысячи тонн зерна, из которых только 16% - пшеница второго класса, все остальное это третий, четвертый и пятый класс", - сообщили в пресс-службе.