В Полтавской обл. сократилось производство сельхозпродукции

В первом полугодии 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства в Полтавской области, по сравнению с январем-июнем 2009 года, уменьшилось на 0,9%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 4,6%, в хозяйствах населения возросло на 3,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

По их данным, в первом полугодии 2010 года объем производства продукции животноводства против января-июня 2009 года сократился на 0,2%, в т.ч. в хозяйствах населения - на 5,7%, в сельскохозяйственных предприятиях - возрос на 5,7%.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями доля крупного рогатого скота составила 46,0% (в январе-июне 2009 года - 49,8%), свиней - 47,7% (32,5%), птицы всех видов - 6,3% (17,7%).

Общий объем выращивания скота и птицы в аграрных предприятиях в январе-июне 2010 года возрос против января-июня 2009 года на 2,9%, в т.ч. свиней - на 35,1%, крупного рогатого скота - сократился на 5,9%, птицы всех видов - на 43,3%.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой в январе-июне 2010 года составило 132,2% (в январе-июне 2009 года

- 135,1%). Среднесуточные приросты КРС на выращивании, откорме и нагуле уменьшились на 7,7%, свиней – на 8,1% и составляли, соответственно, 444 г и 331 г.