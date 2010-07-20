В Запорожской области собрано 45% ранних зерновых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, со ссылкой на зампредседателя облгосадминистрации Геннадия ФУКСА, "по состоянию на 19 июля в области по всем категориям хозяйств ранних зерновых и зернобобовых обмолочено на площади 357 тыс.га или 45% от общей площади, намолочено 841 тыс.тонн при урожайности 23,5 ц/га".

Данный показатель урожайности ранних зерновых на территории Запорожского региона несколько ниже соответствующего показателя урожая 2009г.

Согласно данным Запорожской облгосадминистрации июля 2009 года, средняя урожайность ранних зерновых в 2009г. составляла 26,2 ц/га, что в свою очередь было на 23% ниже урожайности ранних зерновых, зафиксированных в июле 2008г. -34,1 центнера с гектара.

В Запорожской ОГА отмечают, что неблагоприятные погодные условия (жара и ливни, обеспечившие от 130 до 230 мм осадков, что в 3-4 раза превышает среднюю многолетнюю норму) так же отразились на качестве озимых: в собранном на сегодняшний день урожае только 16% - пшеница 2-го класса, остальное - более низкой классности.