В Запорожской обл. Аграрный фонд рискует остаться без зерна

В Запорожской области Аграрный фонд рискует остаться без зерна из-за заниженных, по сравнению с ценами зернотрейдеров, закупочных цен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, об этом заявил сегодня в ходе республиканского селекторного совещания под председательством вице-премьер-министра Виктора СЛАУТЫ заместитель запорожского губернатора Геннадий ФУКС.

"Есть проблема практически полного отсутствия закупок в Аграрный фонд, так как закупочные цены у зернотрейдеров выше, чем в Аграрном фонде. Например, фуражная пшеница зернотрейдерами закупается по 1170 грн. за тонну, а Агрофондом – 960 грн. за тонну, цена пшеницы третьего класса у трейдеров составляет 1200 грн., а в Агрофонде - 1150 грн. за тонну. Сегодня необходимо привести закупочные цены Аграрного фонда в соответствие с рыночными", - отметил Г.ФУКС.

Согласно данным Запорожской облгосадминистрации, в 2010 г. в регионе необходимо обеспечить закупку продовольственного зерна для региональных потребностей в количестве 220 тыс. тонн, в том числе, неснижаемого трехмесячного запаса - 55 тыс. тонн. На сегодняшний день из-за разницы в закупочной цене Аграрного фонда и зернотрейдеров, закупки АФУ практически не осуществляются.