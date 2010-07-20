В Закарпатье погибли посевы на сумму 19,4 млн. грн.

В Закарпатье подтверждена гибель посевов на площади более чем на 6 тыс. га на сумму 19,4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Виктор ФЕЕР во время селекторного совещания по вопросам функционирования рынка зерна в 2010/2011 маркетинговом году и состоянию проведения уборочных работ.

По его словам, согласно актам обследования, на сегодня на территории Закарпатской области уже подтверждена гибель посевов на площади 6,25 тыс. га. Причиной этого, как известно, стали наводнения, которые в мае и июне зафиксированы в регионе.

В.ФЕЕР также уточнил, что общая сумма убытков составляет 19,4 млн. гривень.

«5,3 тыс. га из общей площади поврежденных посевов - зерновые», - уточнил заместитель председателя ОГА.

В.ФЕЕР также добавил, что в целом в пяти районах Закарпатской области подтоплены более 12 тыс. га земель.