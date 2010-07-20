Людям могут выплатить компенсации за подтопленные огороды?

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК намерен завтра просить премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА отменить постановление предыдущего правительства, которым не предусмотрены выплаты гражданам компенсаций за подтопленные земельные участки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ВЫШИВАНЮК заявил сегодня на пресс-конференции после очередного заседания Совета по вопросам социально-экономического развития, борьбы с коррупцией и преступностью.

«Завтра еду в Кабмин защищать план-график выполнения восстановительных работ на объектах народнохозяйственного комплекса и социальной сферы, которые пострадали в результате стихии в июне-июле этого года, - сказал М.ВЫШИВАНЮК. - Важно, чтобы правительство АЗАРОВА отменило постановление правительства ТИМОШЕНКО, которое запрещает оказывать помощь людям, чьи огороды разрушило наводнение или снесли оползни».

По его словам, ущерб граждан в результате подтопления приусадебных участков составляют 20 млн. грн.

«Думаю, что действующее правительство отменит то постановление, и люди, у которых, по сути, наводнение забрало урожай, получат определенную компенсацию, – отметил М.ВЫШИВАНЮК, - без такой помощи от государства будет очень сложно».

Как сообщал УНИАН, 2 августа в 2008 г. Кабинет министров Украины принял постановление №689 "Об утверждении Порядка использования в 2008 году субвенций из государственного бюджета областным бюджетам Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей, городскому бюджету г. Черновцов для ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 23-27 июля 2008 года".

Данным постановлением предусматривалось направление субвенции на выплату частичной помощи семьям, которые пострадали в результате наводнения 23-27 июля 2008 г., в частности на “возмещение стоимости разрушенных хозяйственных помещений, утраченного имущества и сельскохозяйственной продукции на огородах и приусадебных участках”. Документом не предусматривалось предоставление помощи гражданам, которые в результате паводка или оползня остались не только без урожая, но и без земельного участка.

На Прикарпатье в результате наводнения разрушены и повреждены 272 моста на автомобильных дорогах и 251 пешеходный мост, 936,4 км автомобильных дорог. Размыто 355 км берегов рек, 40,3 км дамб и 77,7 км берегоукреплений. Подтоплены 4196 жилых домов, 19581 приусадебный участок и посевы на общей площади 15978 га. Повреждены водозаборные сооружения в Калуше, Ивано-Франковске, Долине, Надворной, Коломые и поселке Верховина.

По данным облгосадминистрации, ущерб от наводнения составляют 992 млн. 296 тыс. грн.