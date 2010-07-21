Хозяйства Хмельниччины сокращают сдачу молока на переработку

Хмельницкий. За январь-июнь 2010 г. на перерабатывающие предприятия Хмельницкой области поступило от всех категорий товаропроизводителей 144,8 тыс. т молока и молочных продуктов, что на 0,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, почти три четверти молока закуплено от хозяйств населения. Из принятого молока от сельскохозяйственных предприятий 98,2% составляет молоко первого сорта.

Цена, которая в среднем сложилась на молоко и молочные продукты, закупленные перерабатывающими предприятиями, составляет 2083,8 грн. за тонну (в 2009 г. - 1375,3 грн.) От сельскохозяйственных предприятий продукция покупалась по 2734,5 грн. за тонну, от населения - по 1841,6 грн. за тонну.