Тернопольщина увеличила производство продукции животноводтва на 30%

Тернополь. В Тернопольской области в январе-июне 2010 года объемы производства продукции сельского хозяйства увеличились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях региона объемы производства выросли на 14,2%, а в хозяйствах населения – сократились на 0,6%.

Общий объем реализованной сельхозпредприятиями продукции за январь-июнь т.г. уменьшился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности, продукции растениеводства – на 15,4%, а продукции животноводства увеличился на 30,6%.