Слаута: В Украине могут изменить стандарт на пшеницу

Из-за ухудшения качества зерна в связи со сложными погодными условиями в Украине могут изменить действующий стандарт на пшеницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора СЛАУТЫ, об этом он заявил вчера в ходе селекторного совещания по вопросам функционирования рынка зерна в 2010-2011 маркетинговом году.

В.СЛАУТА отметил, что Координационный совет по вопросам аграрной политики поручил внести соответствующие изменения в действующий стандарт на зерно (ДСТУ 3768:2010) на 2010-2011 МГ и предоставить соответствующие разъяснения всем хлебоприемным и мукомольным предприятиям относительно работы с зерном пшеницы урожая текущего года, прежде всего с тем, у которого имеются поверхностные повреждения плесневыми грибами.

По словам вице-премьер-министра, также Координационный совет рекомендовал Министерству аграрной политики совместно с Советом Министров Автономной Республики Крым и руководителями областных государственных администраций в безотлагательном порядке провести проверку состояния готовности субъектов хранения и переработки зерна к принятию зерна нового урожая.

Кроме того, Министерству аграрной политики совместно с Министерством финансов и Национальным банком Украины поручено в кратчайшие строки определиться относительно путей увеличения объемов кредитования предприятий агропромышленного комплекса на период уборки урожая и проведения осенне-полевых работ в этом году.