Полтавщина создаст резервный фонд продзерна

Полтава. В Полтавской области создадут резервный фонд продовольственного зерна, заложив в него 60 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО сегодня во время проведения в в Кременчугском районе демонстрационного показа «Качественный посевной материал – самая важная составляющая высоких урожаев».

По его словам, область уже начала формирование резервного фонда продзерна. Целью создания такого фонда является гарантированное обеспечение населения региона социально значимыми видами хлеба по доступным ценам, а также стабилизация ситуации на потребительском рынке.

«Мы сделали для создания фонда комбинированную схему. Районы должны найти тот минимум, который им нужен, и заготовить 1,5-2 тыс. тонн. В целом по области это будет порядка 60 тыс. тонн», – сказал губернатор.

Он также сообщил, что сессия Полтавского облсовета выделила 500 тыс. грн. для закупки зерна в фонд. Кроме того, ОГА проводит переговоры с хлебопекарями о закупке зерна для их нужд.

«Сегодня ведем разговор с хлебопеками, чтобы они сейчас искали возможность и закупали зерно себе, так как ежедневно цена на него поднимается на 150 грн. Если еще пару недель подождать, то можно получить зерно по удвоенной цене, что может потянуть цену на продукцию вверх», – отметил А.УДОВИЧЕНКО.

Напомним, в 2009 году Полтавская облгосадминистрация также сформировала региональный резерв, закупив 60 тыс. тонн продовольственного зерна.