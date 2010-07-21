Президент подписал закон о племенном деле в животноводстве

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно племенного дела в животноводстве.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 29 июня.

Законом предусмотрено, что хозяйственная деятельность, связанная с производством племенных (генетических) ресурсов, сохранением племенных (генетических) ресурсов, торговлей племенными (генетическими) ресурсами, проведением генетической экспертизы происхождения и аномалий животных, подлежит лицензированию и регистрации в соответствии с законодательством. Субъектам племенного дела в животноводстве (кроме владельцев неплеменных животных) по результатам государственной аттестации (переаттестации) присваивается соответствующий статус.

Соответствие субъектов племенного дела в животноводстве определенному статусу определяется направлением их хозяйственной деятельности, качеством имеющихся племенных (генетических) ресурсов, уровнем ведения селекционно-племенной работы и участием в создании селекционных достижений и пр.

Порядок проведения государственной аттестации (переаттестации) и присвоения соответствующего статуса субъектам племенного дела в животноводстве определяется центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

Уровень ведения селекционно-племенной работы субъектов племенного дела в животноводстве, качество имеющихся племенных (генетических) ресурсов, наличие селекционных достижений определяются по данным племенного учета, бонитования, аттестации производителей, апробации, генетической экспертизы происхождения и аномалий животных.

Порядок ведения племенного учета, бонитования, аттестации производителей, апробации, проведение генетической экспертизы происхождения и аномалий животных определяется центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

Государственная регистрация субъектов племенного дела в животноводстве племенных и подконтрольных животных осуществляется путем внесения соответствующих данных о них в государственные книги племенных животных, субъектов племенного дела - в Государственный реестр субъектов племенного дела в животноводстве, селекционных достижений - в Государственный реестр селекционных достижений в животноводстве. Государственная регистрация проводится с целью формирования информационных автоматизированных баз данных о племенных (генетические) ресурсах.

Положение о Государственном реестре субъектов племенного дела в животноводстве, о Государственном реестре селекционных достижений в животноводстве и о государственных книгах племенных животных по отдельным видам и породам животных утверждаются центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

Субъекты племенного дела в животноводстве имеют право на бесплатный доступ к данным государственных книг племенных животных, Государственному реестру субъектов племенного дела в животноводстве и Государственному реестру селекционных достижений в животноводстве в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.