Полтавщина намолотит 1,3 млн. тонн ранних зерновых

Полтава. Аграрии Полтавской области планируют намолотить около 1,3 млн. тонн ранних зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время проведения демонстрационного показа «Качественный посевной материал - самая важная составляющая высоких урожаев» в с. Пятихатки Кременчугского района заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.

«Мы должны собрать 1,3 млн. тонн ранних зерновых, из них 700 тыс. тонн пшеницы», - сказал губернатор.

Он отметил, что в этом году ситуация с зерновыми тяжелая. «В 17 регионах России зерновые сгорели. У нас в Украине тоже сегодня есть области, например Харьковская, где тоже тяжелая ситуация. Мы тоже пересеяли 50%, и сегодня получаем 25-26 ц/га», - сказал А.УДОВИЧЕНКО.

Напомним, аграрии Полтавской области планируют закончить уборку урожая до 1 августа.

Всего под урожай 2010 года ранними зерновыми засеяно 535 тыс. га.

Аграрии Полтавской области начали уборку зерновых в начале июля.