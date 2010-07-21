Полтавщина соберет урожай до 1 августа
Заявил губернатор
Полтава. Аграрии Полтавской области планируют закончить уборку урожая до 1 августа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время проведения демонстрационного показа «Качественный посевной материал - самая важная составляющая высоких урожаев» в с. Пятихатки Кременчугского района заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.
По его словам, в некоторых районах области уборка урожая закончится уже в конце этой недели.
«Вот в Новых Санжарах уже заканчивают уборку, но по области в целом закончим к 1 августа», - сказал губернатор.
А.УДОВИЧЕНКО напомнил, что всего под урожай 2010 года ранними зерновыми засеяно 535 тыс. га.
В начале июля аграрии Полтавской области начали уборку зерновых.
В 2009 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в области составил 4,1 млн. тонн.